ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Малюк сьогодні може подати у відставку, - джерела

Україна, Понеділок 05 січня 2026 09:15
UA EN RU
Малюк сьогодні може подати у відставку, - джерела Фото: голова СБУ Василь Малюк (Служба безпеки України)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

Голова СБУ Василь Малюк сьогодні, 5 січня, може оголосити про відхід у відставку. При цьому голосів у парламенті за його звільнення поки не набирається.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна у Верховній раді та інших органах влади.

За даними видання, минулої п'ятниці, у перший день масштабних перестановок, Зеленський запропонував Малюку перейти на іншу посаду - або керувати СЗР замість Олега Іващенка, або секретарем РНБО замість Рустема Умерова. За інформацією РБК-Україна, голова СБУ тоді відмовлявся це робити.

"Опитані виданням співрозмовники в політичних колах бачать лише одне пояснення того, чому президент задумався про заміну Малюка - втрата довіри", - йдеться в статті РБК-Україна "Наступник або конкурент? Навіщо Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента".

"Коли почалася операція "Мідас" і НАБУ прийшло до Єрмака - Малюк не був на його боці. Він приводив керівництво НАБУ і САП на переговори до президента. Схоже, Зеленський вважає, що Малюк тим самим виступив не на його боці", - міркує один зі співрозмовників.

Утім, ще до "Міндічгейта", під час літнього скандалу навколо повноважень НАБУ і САП, Малюк публічно підтримав лінію влади, викликавши на себе вогонь критики з боку антикорупціонерів і публіки, яка їх підтримала. А в розпал "Міндічгейта" радше зайняв нейтральну позицію, не бажаючи бути "використаним" у чиїхось інтересах. Ймовірно, цієї нейтральності комусь здалося занадто мало.

При цьому інше джерело видання зазначає, що Олега Іващенка призначили в ГУР насамперед для того, щоб звільнити посаду в СЗР для Малюка. А на місце глави СБУ, за словами співрозмовника, розглядали одного із заступників - Олександра Поклада, і його ж одночасно розглядали й на посаду начальника ГУР замість Буданова.

При цьому відставку Малюка повинна буде ще проголосувати Верховна рада. А народні депутати, розповідають співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу", також не розуміють причин відставки Малюка і необхідних 226 "за" в парламенті не збирається.

"На тлі чуток про відставку Малюка низка відомих військових почали публічно висловлюватися на його захист. На запитання журналістів про плани замінити Малюка після цих звернень президент відповів: "Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити". Практика показує, що в таких випадках Зеленський зазвичай доводить задумане до кінця", - ідеться у статті.

При цьому, за останньою інформацією РБК-Україна, відповідну заяву про відставку Малюка може бути зроблено сьогодні. Але станом на ранок понеділка, ні в кого зі співрозмовників видання немає впевненості в тому, що в парламенті знайдуться необхідні голоси.

Зазначимо, 2 січня вперше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський може зняти з посади главу СБУ Василя Малюка і призначити його на іншу посаду.

Зняття Малюка відбудеться в межах оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", яке торкнеться всієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони.

Однак на відміну від інших кадрових рішень Зеленського плани звільнити Малюка викликали нерозуміння і невдоволення в середовищі як політиків, так і військових. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України
Новини
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: влучання зафіксовані на 10 локаціях
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: влучання зафіксовані на 10 локаціях
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем