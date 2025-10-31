Малюк і підліток нарешті в безпеці: Україна врятувала ще двох дітей з окупації

За словами Прокудіна, у 2022 році життя його матері, 23-річної дівчини, перетворилося на боротьбу за виживання. Після того як вона відмовилася отримати російський паспорт, так звані "служби опіки" намагалися забрати її новонародженого сина, заявляючи, що мати не здатна забезпечити дитину.

"Єдине, про що дівчина весь час мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро", - розповів голова ОВА.

Також вдалося врятувати 17-річного хлопця, який понад два роки жив під тиском окупантів. Підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за прояв проукраїнської позиції погрожували "підвалом".

Хлопець неодноразово намагався втекти, однак лише зараз йому вдалося повернутися до рідного батька.

"Наразі мама з малюком та хлопець проходять реабілітацію та готується повернутися до нормального життя в безпеці", - додав Прокудін.

Посадовець подякував ініціативі президента України Bring Kids Back UA за допомогу у порятунку наших людей.