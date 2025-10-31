Малыш и подросток наконец-то в безопасности: Украина спасла еще двух детей из оккупации

По словам Прокудина, в 2022 году жизнь его матери, 23-летней девушки, превратилась в борьбу за выживание. После того как она отказалась получить российский паспорт, так называемые "службы опеки" пытались забрать ее новорожденного сына, заявляя, что мать не способна обеспечить ребенка.

"Единственное, о чем девушка все время мечтала, - уехать к сестре в Днепр", - рассказал глава ОВА.

Также удалось спасти 17-летнего парня, который более двух лет жил под давлением оккупантов. Подростка заставляли учиться по российской программе, а за проявление проукраинской позиции угрожали "подвалом".

Парень неоднократно пытался сбежать, однако только сейчас ему удалось вернуться к родному отцу.

"Сейчас мама с малышом и парень проходят реабилитацию и готовится вернуться к нормальной жизни в безопасности", - добавил Прокудин.

Чиновник поблагодарил инициативу президента Украины Bring Kids Back UA за помощь в спасении наших людей.