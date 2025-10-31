Малыш и подросток наконец-то в безопасности: Украина спасла еще двух детей из оккупации

Еще двух детей удалось вернуть из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Речь идет о малыше и 17-летнем парне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По словам Прокудина, в 2022 году жизнь его матери, 23-летней девушки, превратилась в борьбу за выживание. После того как она отказалась получить российский паспорт, так называемые "службы опеки" пытались забрать ее новорожденного сына, заявляя, что мать не способна обеспечить ребенка.
"Единственное, о чем девушка все время мечтала, - уехать к сестре в Днепр", - рассказал глава ОВА.
Также удалось спасти 17-летнего парня, который более двух лет жил под давлением оккупантов. Подростка заставляли учиться по российской программе, а за проявление проукраинской позиции угрожали "подвалом".
Парень неоднократно пытался сбежать, однако только сейчас ему удалось вернуться к родному отцу.
"Сейчас мама с малышом и парень проходят реабилитацию и готовится вернуться к нормальной жизни в безопасности", - добавил Прокудин.
Чиновник поблагодарил инициативу президента Украины Bring Kids Back UA за помощь в спасении наших людей.
Как известно, Россия массово похищает украинских детей с оккупированных территорий. По данным Украины и международных организаций, депортировано более 19 тысяч детей, но реальное количество значительно больше.
Малышей забирают из детских домов, больниц, интернатов или разлучают с родителями во время "фильтраций". Впоследствии их отправляют в разные регионы РФ, где часто усыновляют и принудительно предоставляют гражданство.
Недавно стало известно, что в Сенате Соединенных Штатов Америки состоятся слушания по массовым похищениям украинских детей Россией.
Перед тем сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что в случае, если Россия не вернет всех незаконно вывезенных украинских детей, он будет инициировать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Также в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В частности, в Страсбурге 25 июня было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной.