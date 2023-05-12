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Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються

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П'ятниця 12 травня 2023 11:22
Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Війська ворога намагаються наступати на сході на декількох напрямків. Наші воїни успішно обороняються й потужно знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Як відзначила Маляр, оборонні дії ЗСУ включають також контрштурм та активні дії.

"Що зараз відбувається? Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурм та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - пише Маляр.

За словами заступника міністра оборони, така ситуація на сході спостерігається вже останні декілька місяців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Маляр, ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Тим часом згідно з даними CNN, наші війська почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російських окупаційних військ.

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Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються
Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються
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