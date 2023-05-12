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Маляр о ситуации на востоке: враг наступает на ряде направлений, ВСУ успешно обороняются

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Пятница 12 мая 2023 11:22
Маляр о ситуации на востоке: враг наступает на ряде направлений, ВСУ успешно обороняются Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Войска врага пытаются наступать на востоке по нескольким направлениям. Наши воины успешно обороняются и уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

Как отметила Маляр, оборонные действия ВСУ включают также контрштурм и активные действия.

"Что сейчас происходит? Мы осуществляем оборону. Оборонные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурм и активные действия. Несмотря на то, что враг сильный, наши защитники не дают ему продвигаться и кое-где отбрасывают врага назад и мощно уничтожают", - пишет Маляр.

По словам замминистра обороны, подобная ситуация на востоке наблюдается уже последние несколько месяцев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Маляр, ВСУ удалось продвинуться на 2 км в Бахмутском направлении и не потерять ни одной позиции за неделю.

Между тем, согласно данным CNN, наши войска начали "формировать" операции накануне ожидаемого контрнаступления против российских оккупационных войск.

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Маляр о ситуации на востоке: враг наступает на ряде направлений, ВСУ успешно обороняются
Маляр о ситуации на востоке: враг наступает на ряде направлений, ВСУ успешно обороняются
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