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Маляр розповіла, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" та як приймаються рішення

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військове командування ухвалює оперативні рішення та формує задачі для військових на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій росіян та оцінки можливостей Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

За її словами, бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою значної кількості людей. Рішення ухвалюються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

  • оперативна ситуація на місці моніториться та доповідається у штаби 24/7;
  • штаби безперервно аналізують дії ворога та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями;
  • на основі отриманих даних штаби прогнозують ймовірні загрози та дії росіян.

Так, оперативні дані та проведену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз і знаходиться Бахмутський напрямок.

Командування, ґрунтуючись на аналізі зміни ситуації, прогнозів дій противника та оцінки можливостей українських сил приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

"Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - запевнила Маляр.

Нагадаємо, українські військові продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з Бахмута.

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