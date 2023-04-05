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Українські війська в Бахмуті. Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з міста

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Україна, Середа 05 квітня 2023 15:25
Українські війська в Бахмуті. Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з міста Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ситуація в українському місті Бахмут є однією з найскладніших на лінії фронту. Її контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

За його словами, саме у Бахмуті використовується найбільша кількість різноманітного озброєння. Однак ситуація у місті все ще залишається складною.

"То є успіх в якихось блоках Бахмута - ми йдемо вперед, або його немає і ми знов відходимо. Але ми знаходимось в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що питання Бахмуту контролює генерал Олександр Сирський. Однак його основна ціль - це зберегти особовий склад.

"Безумовно для нього головне зберегти особовий склад, для мене найголовніше не втратити наших військових. І якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення - безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", - підкреслив Зеленський.

Зеленський також додав, що чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, "тим швидше ми будемо виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а в цілому на території нашої держави".

Як повідомлялось, ЗСУ провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час, як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання РФ економити сили.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.

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