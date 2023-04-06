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Маляр рассказала, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются решения

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Военное командование принимает оперативные решения и формирует задачи для военных на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий россиян и оценки возможностей сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

По ее словам, боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов предполагаемого развития ситуации.

  • оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7;
  • штабы непрерывно анализируют действия врага и динамику изменения ситуации по многим критериям;
  • на основе полученных данных штабы прогнозируют возможные угрозы и действия россиян.

Так, оперативные данные и проведенную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас и находится Бахмутское направление.

Командование, основываясь на анализе изменения ситуации, прогнозов действий противника и оценки возможностей украинских сил, принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"То есть когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", - заверила Маляр.

Напомним, украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ответил, возможен ли выход ВСУ из Бахмута.

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