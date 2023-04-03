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Череватий спростував заяви окупантів про "захоплення" Бахмута: вони далекі від цього

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Бахмут, Понеділок 03 квітня 2023 12:10
Череватий спростував заяви окупантів про "захоплення" Бахмута: вони далекі від цього Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Череватий підтвердив, що бої точилися біля будівлі міської адміністрації. Після чого, як відомо, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що росіяни "взяли місто юридично", оскільки бойовики нібито готуються вивісити російський триколор на адміністрації Бахмута.

Проте речник Східного угруповання військ наголошує, що російські війська далекі від захоплення Бахмута.

"Бахмут - український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього", - заявив Череватий.

Нагадаємо, керівник Офісу президент Андрій Єрмак також підтвердив, що українські захисники продовжують утримувати оборону у Бахмуті.

Крім того, українські прикордонники показали один із боїв у Бахмуті і зазначили, що продовжують перебувати у місті.

У Міноборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена, але окупанти зазнають великих втрат.

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