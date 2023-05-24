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Маляр: росіяни обстрілюють окуповані території з метою дискредитації ЗСУ

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни обстрілюють тимчасово окуповані території України з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Обстріл Токмака російськими військами

"Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл міста Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Маляр додала, що разом з тим на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе.

"З метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів", - пояснила заступник міністра оборони.

Нещодавно російські окупанти 70 разів обстріляли територію Запорізької області. Через ворожі атаки постраждали вісім людей.

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