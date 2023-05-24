Маляр: россияне обстреливают оккупированные территории с целью дискредитации ВСУ

Обстрел Токмака русскими войсками

"На этой неделе противник совершил провокационный обстрел города Токмак Запорожской области с целью дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Маляр добавила, что вместе с тем на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя.

"С целью сокрытия совершенного преступления указанный обломок ракеты снимать на видео было запрещено, а свидетели инцидента предупреждены об уголовной ответственности за распространение любых комментариев", - пояснила заместитель министра обороны.

Ситуация в Запорожской области

Россияне оккупировали значительную часть региона в начале вторжения. Сейчас они занимаются укреплением оккупированных территорий.

Российские оккупанты начали стягивать под Мелитополь свою тяжелую артиллерию. Они могут готовиться к обороне города.

Также оккупанты из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники.