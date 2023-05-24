Маляр: россияне обстреливают оккупированные территории с целью дискредитации ВСУ

Россияне обстреливают временно оккупированные территории Украины в целях провокации, пытаясь выдать обстрелы за действия ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.
"На этой неделе противник совершил провокационный обстрел города Токмак Запорожской области с целью дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Маляр добавила, что вместе с тем на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя.
"С целью сокрытия совершенного преступления указанный обломок ракеты снимать на видео было запрещено, а свидетели инцидента предупреждены об уголовной ответственности за распространение любых комментариев", - пояснила заместитель министра обороны.
Россияне оккупировали значительную часть региона в начале вторжения. Сейчас они занимаются укреплением оккупированных территорий.
Российские оккупанты начали стягивать под Мелитополь свою тяжелую артиллерию. Они могут готовиться к обороне города.
Также оккупанты из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники.
Недавно российские оккупанты 70 раз обстреляли территорию Запорожской области. Из-за вражеских атак пострадали восемь человек.
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