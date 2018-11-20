За три месяца малая приватизация принесла Украине 420 млн грн

Фото: коллаж (РБК-Украина)

За это время провели 270 успешных аукционов

За три месяца малой приватизации Украина получила 420 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономического развития в Twitter.

В министерстве отмечают, что за период малой приватизации удалось провести 270 успешных аукционов. Всего в реестре малой приватизации значится почти 1,3 тыс. объектов.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов с трибуны Верховной рады заявил, что за два месяца проведения аукционов по малой приватизации государство и общины смогли получить более 250 млн гривен.

Напомним, в начале октября в. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что продажа государственного имущества в Украине в рамках большой приватизации переносится на 2019 год.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство уже подготовило десять объектов для большой приватизации.