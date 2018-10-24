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В Кабмине рассказали, сколько объектов подготовили для большой приватизации

Новости » Экономика    24.10.2018 - 12:45
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман также сообщил, что от малой приватизации получено уже 280 млн гривен дохода

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство подготовило десять объектов для большой приватизации. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер подчеркнул, что для привлечения лучших инвестиций были наняты советников.

В Кабмине рассказали, сколько объектов подготовили для большой приватизации

"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации... Мы наняли лучших советников, которые будут помогать нам делать инвестиции в государственную собственность", - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, он сообщил, что от малой приватизации получено уже 280 млн гривен дохода.

"Мы уже провели 203 успешных аукциона малой приватизации и получили 280 миллионов гривен дохода. Электронные торги дают среднее повышение стартовой цены в два раза", - сказал глава правительства.

Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов с трибуны Верховной рады заявил, что за два месяца проведения аукционов по малой приватизации государство и общины смогли получить более 250 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что продажа государственного имущества в Украине в рамках большой приватизации переносится на 2019 год.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсманприватизация госпредприятий
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