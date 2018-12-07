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Від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень у 2019 році

Новини » Економіка    07.12.2018 - 11:44
Від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень у 2019 році
Фото: Володимир Гройман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявив, що у законодавстві про приватизацію було сім різних законів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що від малої приватизації Україна у цьому році отримала 456 мільйонів гривень. Про це прем'єр-міністр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Таку інформацію глава уряду озвучив, відповідаючи на запитання нардепа.

"Від малої приватизації у цьому році не 100 мільйонів, а 456 мільйонів (гривень, - ред.)… точніше 455,9 мільйонів… Що стосується великої приватизації. У чому була проблема і попередніх урядів. У тому, що у законодавстві про приватизацію було сім різних законів. Ці закони були абсолютно закриті, і формували закриті клуби по скупленню за копійки державних активів", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за три місяці малої приватизації Украина отримала 420 мільйонів гривень. 

Як писало РБК-Україна, у серпні Фонд державного майна (ФДМ) виставив на продаж 210 об'єктів малої приватизації.

Також Гройсман повідомляв, що уряд підготував десять об'єктів для великої приватизації.

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