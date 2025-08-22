Малосольні кабачки - неймовірна закуска, яка буде готова за 10 хвилин

Шукаєте ідеальну закуску, яка готується за лічені хвилини? Ці малосольні кабачки - саме те, що вам потрібно! Свіжі, ароматні та хрусткі, вони стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.
Як їх просто та швидко приготувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook кулінарки Jayne lubowitz.
Кабачки - 2-3 шт.
Сіль - 0,5 ч. л.
Чорний мелений перець - за смаком
Оцет (бажано яблучний) - 2 ст. л.
Цукор - 1 ч. л.
Часник - 2-3 зубчики
Сухий кріп або прованські трави - 1 ч. л.
Олія (соняшникова чи оливкова) - 2 ст. л.
Ретельно помийте кабачки. Якщо вони молоді та ніжні, можете залишити шкірку. Якщо ж шкірка тверда, краще її очистити. Наріжте кабачки тонкими кружальцями, півкільцями або соломкою, як вам більше подобається.
У глибокій мисці з'єднайте всі інгредієнти для маринаду: сіль, чорний перець, оцет, цукор, дрібно нарізаний часник, сухий кріп або прованські трави, а також олію. Добре все перемішайте до однорідної консистенції.
Додайте нарізані кабачки в миску з готовим маринадом. Перемішуйте так, щоб кожен шматочок був повністю покритий ароматним соусом.
Поставте миску з кабачками в холодильник на 10-15 хвилин. За цей час вони вберуть у себе всі аромати та стануть ідеально малосольними.
Подавайте охолоджені малосольні кабачки як самостійну закуску, легкий гарнір до м’яса, риби чи картоплі. Смачного!
Вас може зацікавити