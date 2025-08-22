UA

Малосольні кабачки - неймовірна закуска, яка буде готова за 10 хвилин

Фото: Як приготувати малосольні кабачки (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Шукаєте ідеальну закуску, яка готується за лічені хвилини? Ці малосольні кабачки - саме те, що вам потрібно! Свіжі, ароматні та хрусткі, вони стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

Як їх просто та швидко приготувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook кулінарки Jayne lubowitz.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 2-3 шт.

  • Сіль - 0,5 ч. л.

  • Чорний мелений перець - за смаком

  • Оцет (бажано яблучний) - 2 ст. л.

  • Цукор - 1 ч. л.

  • Часник - 2-3 зубчики

  • Сухий кріп або прованські трави - 1 ч. л.

  • Олія (соняшникова чи оливкова) - 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

Ретельно помийте кабачки. Якщо вони молоді та ніжні, можете залишити шкірку. Якщо ж шкірка тверда, краще її очистити. Наріжте кабачки тонкими кружальцями, півкільцями або соломкою, як вам більше подобається.

У глибокій мисці з'єднайте всі інгредієнти для маринаду: сіль, чорний перець, оцет, цукор, дрібно нарізаний часник, сухий кріп або прованські трави, а також олію. Добре все перемішайте до однорідної консистенції.

 Додайте нарізані кабачки в миску з готовим маринадом. Перемішуйте так, щоб кожен шматочок був повністю покритий ароматним соусом.

Поставте миску з кабачками в холодильник на 10-15 хвилин. За цей час вони вберуть у себе всі аромати та стануть ідеально малосольними.

Подавайте охолоджені малосольні кабачки як самостійну закуску, легкий гарнір до м’яса, риби чи картоплі. Смачного!

