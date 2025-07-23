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Цей швидкий рецепт кабачків - просто "підпал". Рідні будуть просити добавки

Середа 23 липня 2025 16:00
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Цей швидкий рецепт кабачків - просто "підпал". Рідні будуть просити добавки Як приготувати мариновані кабачки (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

У розпал кабачкового сезону хочеться простих, смачних та корисних страв. І один із найкращих варіантів - швидкі мариновані кабачки, які готуються за лічені хвилини, а смакують як страва з ресторану. Ідеальні для обіду, вечері або пікніка, їх не треба варити чи консервувати, а просто замаринувати в ароматній заправці.

РБК-Україна ділиться дуже простим та швидким рецептом з популярних в українців овочів.

Що потрібно для приготування?

  • Кабачки - 500 г
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Мед або цукор - 0,5 ст. л.
  • Оцет - 1 ст. л.
  • Петрушка - пучок
  • Часник - 1–2 зубчики
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Чорний мелений перець - за смаком

Як готувати? Покроковий рецепт:

Наріжте кабачки тонкими кільцями.

Цей швидкий рецепт кабачків - просто &quot;підпал&quot;. Рідні будуть просити добавкиРецепт маринованих кабачків (Скриншот)

Посоліть їх і залиште на 5-10 хвилин, щоб виділилася зайва волога.

Тим часом наріжте петрушку і подрібніть часник.

Приготуйте маринад: змішайте мед або цукор, часник, перець, оцет та рослинну олію.

Злийте рідину з кабачків.

Додайте до них маринад і зелень, добре перемішайте.

Цей швидкий рецепт кабачків - просто &quot;підпал&quot;. Рідні будуть просити добавкиДодайте маринад та перемішайте (Скриншот)

Поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб кабачки просочилися смаками.

Усього півгодини і у вас будуть соковиті, ароматні кабачки з нотками часнику, кислинки та свіжої зелені готові до столу. Їх можна подавати як самостійну закуску або гарнір до м’яса, риби, картоплі чи гречки.

Радимо краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою - вони ніжніші та швидше маринуються.

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В матеріалі були використані такі джерела: YouTube-канал кулінарки Alina FooDee.

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