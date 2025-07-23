Цей швидкий рецепт кабачків - просто "підпал". Рідні будуть просити добавки

У розпал кабачкового сезону хочеться простих, смачних та корисних страв. І один із найкращих варіантів - швидкі мариновані кабачки , які готуються за лічені хвилини, а смакують як страва з ресторану. Ідеальні для обіду, вечері або пікніка, їх не треба варити чи консервувати, а просто замаринувати в ароматній заправці.

РБК-Україна ділиться дуже простим та швидким рецептом з популярних в українців овочів.

Що потрібно для приготування?

Кабачки - 500 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Мед або цукор - 0,5 ст. л.

Оцет - 1 ст. л.

Петрушка - пучок

Часник - 1–2 зубчики

Рослинна олія - 2 ст. л.

Чорний мелений перець - за смаком

Як готувати? Покроковий рецепт:

Наріжте кабачки тонкими кільцями.

Рецепт маринованих кабачків (Скриншот)

Посоліть їх і залиште на 5-10 хвилин, щоб виділилася зайва волога.

Тим часом наріжте петрушку і подрібніть часник.

Приготуйте маринад: змішайте мед або цукор, часник, перець, оцет та рослинну олію.

Злийте рідину з кабачків.

Додайте до них маринад і зелень, добре перемішайте.

Додайте маринад та перемішайте (Скриншот)

Поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб кабачки просочилися смаками.

Усього півгодини і у вас будуть соковиті, ароматні кабачки з нотками часнику, кислинки та свіжої зелені готові до столу. Їх можна подавати як самостійну закуску або гарнір до м’яса, риби, картоплі чи гречки.

Радимо краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою - вони ніжніші та швидше маринуються.