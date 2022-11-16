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Мало що змінює. В Італії відреагували на дані про падіння ракети української ППО у Польщі

Фото: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Те, що у Польщі могла впасти не російська ракета, а ракета української протиповітряної оборони, не грає великого значення.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні журналістам на саміті G20 на Балі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Імовірність того, що ракета, що впала на Польщу, була не російською, а українською, мало що змінює", - сказала вона.

Мелоні додала, що РФ все ще винна в атаці по інфраструктурі України.а

Зазначимо, що ракета впала на території Польщі у той час, коли Росія масовано обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

Нагадаємо, вчора у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що могла впасти ракета української ППО. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Тим часом Україна готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

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