Мало що змінює. В Італії відреагували на дані про падіння ракети української ППО у Польщі

"Імовірність того, що ракета, що впала на Польщу, була не російською, а українською, мало що змінює", - сказала вона.

Мелоні додала, що РФ все ще винна в атаці по інфраструктурі України.а

Зазначимо, що ракета впала на території Польщі у той час, коли Росія масовано обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

Нагадаємо, вчора у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що могла впасти ракета української ППО. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Тим часом Україна готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

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