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Мало что меняет. В Италии отреагировали на данные о падении ракеты украинской ПВО в Польше

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

То, что в Польше могла упасть не российская ракета, а ракета украинской противовоздушной обороны, не играет большого значения.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони журналистам на саммите G20 на Бали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Вероятность того, что упавшая на Польшу ракета была не российской, а украинской, мало что меняет", - сказала она.

Мэлони добавила, что РФ все еще виновата в атаке по инфраструктуре Украины.

Отметим, что ракета упала на территории Польши в то время, когда Россия массово обстреливала города по всей Украине десятками ракет.

Напомним, вчера в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что могла упасть ракета украинского ПВО. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Между тем Украина готова передать партнерам доказательства российского следа.

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