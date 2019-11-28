ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мальме - Динамо: анонс матча

Новости » Спорт     28.11.2019 - 11:07
Мальме - Динамо: анонс матча
Фото: "Мальме" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги Европы

"Динамо" встретится с "Мальме" в матче 5 тура группового раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают небольшое преимущество подопечным Михайличенко. В заявку киевского клуба вошел 21 игрок.

28 ноября, 22:00
Мальме, арена "Сведбанк"

Обе команды сохраняют шансы на выход из группы. Первый поединок соперников в группе, который состоялся в сентябре в Киеве, завершился минимальной победой "бело-синих" - 1:0.

В трех следующих матчах Лиги Европы после этого поражения шведский клуб не проигрывал. Команда набрала четыре очка в спаренных встречах с "Лугано" (2:1 дома, 0:0 в гостях) и поединке с "Копенгагеном" (1:1), имея всего в активе пять баллов.

Динамовцы свели вничью три последних поединка и с шестью очками делят первое место с датским клубом. Их встреча в четвертом туре завершилась вничью 1:1.

Выигрыш в выездном матче в Швеции позволит подопечным Алексея Михайличенко гарантировать себе плей-офф Лиги Европы. А шведы потеряют шансы на выход из группы, если проигрывают, а "Копенгаген" победит "Лугано" на его поле.

УЕФА назначил арбитров на матч "Мальме" - "Динамо" в Лиге Европы На матче Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" ожидается аншлаг
Новости Украины ДинамоЛига Европыгрупповой раунд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь