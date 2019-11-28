Мальме - Динамо: анонс матча

Фото: "Мальме" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги Европы

"Динамо" встретится с "Мальме" в матче 5 тура группового раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают небольшое преимущество подопечным Михайличенко. В заявку киевского клуба вошел 21 игрок.

28 ноября, 22:00

Мальме, арена "Сведбанк"

Обе команды сохраняют шансы на выход из группы. Первый поединок соперников в группе, который состоялся в сентябре в Киеве, завершился минимальной победой "бело-синих" - 1:0.

В трех следующих матчах Лиги Европы после этого поражения шведский клуб не проигрывал. Команда набрала четыре очка в спаренных встречах с "Лугано" (2:1 дома, 0:0 в гостях) и поединке с "Копенгагеном" (1:1), имея всего в активе пять баллов.

Динамовцы свели вничью три последних поединка и с шестью очками делят первое место с датским клубом. Их встреча в четвертом туре завершилась вничью 1:1.

Выигрыш в выездном матче в Швеции позволит подопечным Алексея Михайличенко гарантировать себе плей-офф Лиги Европы. А шведы потеряют шансы на выход из группы, если проигрывают, а "Копенгаген" победит "Лугано" на его поле.