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Мальме - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     28.11.2019 - 14:02
Мальме - Динамо: прогноз букмекерів
Фото: "Мальме" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Шведський "Мальме" прийматиме київське "Динамо" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

28 листопада, 22:00
Мальме, арена "Сведбанк"

Букмекери не бачать явного фаворита в цьому поєдинку, але незначну перевагу віддають українській команді. На перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,50, у той час як успіх шведського "Мальме" оцінюється в 2,87. Нічийний результат зустрічі вважається найменш вірогідним - 3,20.

У першому матчі суперників мінімальну перемогу на своєму полі здобула команда Олексія Михайличенка завдяки точному удару Віталія Буяльського.

Після чотирьох турів на рахунку "біло-синіх" 6 очок і вони ділять перше місце з "Копенгагеном". "Мальме" відстає на один пункт.

Перемога в сьогоднішньому поєдинку гарантує київському клубу плей-офф. У разі зворотного результату все буде залежати від рахунку паралельної зустрічі в останньому турі. "Мальме" втратить шанси на вихід з групи, якщо програє, а "Копенгаген" переможе "Лугано" на його полі.

Нагадаємо, на матчі між шведським і київським клубами очікується аншлаг.

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