Малими групами і пішки: у ЦПД розкрили, як росіяни намагаються прорватися до Покровська

Росіяни змушені змінювати тактику на Донеччині через високу насиченість лінії фронту дронами. Через велику концентрацію окупанти просуваються малими штурмовими групами
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
За словами Коваленко, використання бронетехніки, мотоциклів та іншого транспорту стало надто ризикованим, бо безпілотники ефективно виявляють і знищують ворога.
"Доводиться іти пішки по 10-15 кілометрів. Відповідно війна змінилася до малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати", - сказав він.
Така тактика просування особливо помітна біля Покровська, де ворог іноді вдається проникати ближче до міста, але його групи оперативно виявляють і знищують завдяки дронам.
Планований наступ РФ на літо 2024 року, який готувався заздалегідь і передбачав використання резервів, затримався через реалії війни.
Він наголосив, що ворог намагається "спалити" накопичені резерви, аби показати хоч якісь успіхи на полі бою.
Це має створити ілюзію просування, яку згодом Росія планує використати для маніпуляцій під час перемовного процесу.
Покровськ і навколишні райони Донеччини залишаються однією з найгарячіших точок на фронті, де останнім часом спостерігається загострення бойових дій. Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє про інтенсивні сутички в цьому напрямку.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що в найближчі місяці російські війська можуть спробувати оточити Покровськ, а також обійти позиції українських сил оборони з заходу, щоб послабити їхню оборону.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в районі Покровська діяла російська диверсійно-розвідувальна група, яка намагалася проникнути в місто, проте її дії були своєчасно припинені.
Підрозділи Об’єднаних територіальних оборонних сил Донеччини продовжують активну боротьбу з ворогом і ефективно блокують всі спроби прориву та диверсійних атак у цьому регіоні.
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