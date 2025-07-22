Малими групами і пішки: у ЦПД розкрили, як росіяни намагаються прорватися до Покровська

За словами Коваленко, використання бронетехніки, мотоциклів та іншого транспорту стало надто ризикованим, бо безпілотники ефективно виявляють і знищують ворога.

"Доводиться іти пішки по 10-15 кілометрів. Відповідно війна змінилася до малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати", - сказав він.

Така тактика просування особливо помітна біля Покровська, де ворог іноді вдається проникати ближче до міста, але його групи оперативно виявляють і знищують завдяки дронам.

Планований наступ РФ на літо 2024 року, який готувався заздалегідь і передбачав використання резервів, затримався через реалії війни.

Він наголосив, що ворог намагається "спалити" накопичені резерви, аби показати хоч якісь успіхи на полі бою.

Це має створити ілюзію просування, яку згодом Росія планує використати для маніпуляцій під час перемовного процесу.