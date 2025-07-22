Малыми группами и пешком: в ЦПД раскрыли, как россияне пытаются прорваться в Покровск

По словам Коваленко, использование бронетехники, мотоциклов и другого транспорта стало слишком рискованным, потому что беспилотники эффективно обнаруживают и уничтожают врага.

"Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать разные участки и проползать", - сказал он.

Такая тактика продвижения особенно заметна возле Покровска, где врагу иногда удается проникать ближе к городу, но его группы оперативно обнаруживают и уничтожают благодаря дронам.

Планируемое наступление РФ на лето 2024 года, которое готовилось заранее и предусматривало использование резервов, задержалось из-за реалий войны.

Он отметил, что враг пытается "сжечь" накопленные резервы, чтобы показать хоть какие-то успехи на поле боя.

Это должно создать иллюзию продвижения, которую впоследствии Россия планирует использовать для манипуляций во время переговорного процесса.