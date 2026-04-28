У Малі повстанці відбили місто-символ обіцянок Росії

У Малі повстанці відновили контроль над містом Кідал, який роками був символом присутності Росії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Виведення російських сил

Bloomberg пише, що Кідал був втрачений унаслідок скоординованої серії атак на військові об’єкти по всій країні. Місто перебувало під контролем малійських військових і пов’язаних із Росією сил з 2023 року, після того як раніше його утримували повстанці.

Після втрати контролю так званий "Африканський корпус", який підпорядковується Міністерству оборони РФ і прийшов на зміну угрупованню "Вагнер", заявив про виведення своїх підрозділів із Кідала.

У заяві стверджувалося, що це "спільне рішення" з владою Малі, однак експерти розцінюють ситуацію як серйозну невдачу Москви.

Оцінки експертів

"Це буде ударом для Росії. Те, що росіяни домовляються про вихід з Кідалю, залишаючи своїх малійських колег позаду, не створює хорошого враження про них як про партнерів у сфері безпеки", - сказала Ніна Вілен, директорка африканської програми в Королівському інституті міжнародних відносин Егмонт.

На думку експертів, втеча росіян руйнує міф про те, що Москва може забезпечити стабільність там, де західні сили зазнали невдачі.

"Малі усвідомлює, що Росія не є вирішенням їхніх проблем безпеки. І, ймовірно, Нігер і Буркіна-Фасо зроблять такий самий висновок із подій вихідних", - зазначив Ульф Лессінг, директор Сахельської програми Фонду Конрада Аденауера.

У соцмережах було оприлюднено неперевірене відео, на якому, як стверджується, російські військові залишають базу в районі бойових дій на пікапах та позашляховиках, тоді як повстанці святкують контроль над територією зі зброєю.

За наявними даними, поки російські війська залишають бази на пікапах, місцеве населення звинувачує їх у зраді. Політичний аналітик Умар Берте підкреслює, що хоча армія і Вагнерівці захопили Кідал у 2023 році, сьогодні "ситуація з безпекою в Малі ще більш критична, ніж будь-коли".

Bloomberg наголошує, що міноборони РФ та представники армії Малі наразі не надали офіційних коментарів щодо розгрому своїх позицій.

Загибель союзника Кремля

Ситуація для проросійського режиму ускладнюється загибеллю ключового союзника Кремля.

Як зазначають військові чиновники, міністр оборони Малі Садіо Камара, відомий під прізвиськом "Містер Росія", загинув 25 квітня внаслідок теракту-смертника, спрямованого на його будинок.

Малі входить до Альянсу держав Сахеля разом із Нігером та Буркіна-Фасо - трьома країнами, де владу захопили військові хунти в період 2021-2023 років.

Після розриву відносин із Францією ці держави звернулися до Росії по військову підтримку, залучивши зокрема так званий "Африканський корпус", який діяв спільно з місцевими силами, зокрема під час операцій із повернення Кідала у 2023 році.