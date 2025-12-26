Вуличні бої, пропаганда та "флаговтики": яка ситуація в Гуляйполі

За словами Волошина, щодня в самому місті фіксується 20-25 бойових зіткнень. У східну частину міста просочуються російські "групи закріплення", іноді їм вдається дійти до центральних зон. Зараз основні бої тривають в центрі міста та ближче до західних та південних частин Гуляйполя.

"Ворог доволі активно застосовує всі види озброєння, завдаючи ударів зокрема і коригованими авіаційними бомбами. Ми щодня фіксуємо 15-20 ударів КАБів по Гуляйполю", - зазначив спікер.

Також, окрім Гуляйполя, окупанти атакують населені пункти поблизу міста, в тому числі Залізничне. Мета ворога - окупувати населені пункти Добропілля (Запорізької області), Прилуки та Варварівка, які розташовані на логістичному шляху з Покровського на Дніпропетровщині до Гуляйполя.

"Ми, своєю чергою, проводимо пошуково-ударні дії і в самому Гуляйполі, і в інших населених пунктах поблизу, для виявлення штурмових груп противника, які намагаються інфільтруватися в цьому районі", - запевнив Волошин.

Російські побрехеньки та "флаговтики"

Російська пропаганда також активно "воює" на напрямку. Наприклад, окупанти 26 грудня прилюдно збрехали, що нібито змогли зайти до населеного пункту Косівцеве.

"Це абсолютна дезінформація. Росіяни зараз дотримуються тактики інфільтрації малих груп - ми їх називаємо "флаговтики". Що це? Вони намагаються заходити глибоко в наш тил, і це їм вдавалося зробити, користуючись погодними умовами, які були певний час - туман і мряка", - пояснив Волошин.

Завдання у "флаговтика" одне - непомітно пройти крізь оборону ЗСУ у тил, зробити там фото або відео з російською ганчіркою, мовляв, вони "туди зайшли". Далі "флаговтик", як правило, помирає. Але російська пропаганда роздмухує це фото, або відео, нібито як доказ того, що лінія фронту вже в глибині оборонних ліній ЗСУ.

"Це насамперед розраховано на іноземних "осінтерів" і аналітиків, щоби переконати їх, що справи в України нібито набагато гірші, ніж є насправді. Росіяни у такий спосіб перебільшують свої досягнення для того, щоби посилити свої позиції під час переговорного процесу. Таких випадків є чимало", - зазначив Волошин.

При цьому до деяких локацій, куди змогли пройти росіяни, по 10-15 кілометрів до їхніх позицій, наприклад, як у випадку з Косівцевим. Мова йде навіть не про десятки російських солдатів, а про лічені одиниці - після фото на місці "флаговтика" такий росіянин живе в середньому декілька хвилин. Деякі росіяни здаються у полон.

"У деяких з них навіть немає озброєння, деякі з них просто на форму одягають цивільний одяг. І зараз росіяни цю тактику доволі широко розповсюджують у нас на південних напрямках, зокрема на Олександрівському та на Гуляйпільському", - резюмував Волошин.