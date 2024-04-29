Чи встигнуть до зими відновити енергетику України: що кажуть експерт та Міненерго

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Прогноз експерта

На сьогоднішній день перспектива суттєвого збільшення об'єктів малої генерації до початку опалювального сезону для забезпечення України електроенергією є малоймовірно, сказав РБК-Україна директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

З 2,5 ГВт, які треба відновити насамперед після обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках та з березня 2024 року, за рахунок дрібних електростанцій вдасться відновити лише приблизно 80 МВт. Причина, на його думку, у тому, що робота із закупівлі газотурбінних та газопоршневих (ГТУ та ГПУ) електростанцій ведеться досить повільно.

"І я думаю, що по ситуації на сьогоднішній день, навіть за оптимістичним сценарієм немає ймовірності, що буде відновлено суттєвий обсяг газогенеруючих потужностей. Вийде відновити до 80 МВт потужностей з необхідних 2,5 ГВт", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

За інформацією учасників ринку, на сьогоднішній день реалізується лише кілька проектів із закупівлі до 10 об'єктів. Серед них - на завершальній стадії проект із закупівлі 4 ГПУ для Одеси та ще один проект - на 3 турбіни.

"Є шанс (збільшити постачання - ред.), якщо бізнес почне через свої процедури закуповувати генеруючі потужності для себе. Декілька підприємств цим займаються", - сказав Харченко.

При цьому він припустив, що ще пару турбін вийде отримати від Японії.

Позиція Міненерго

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник повідомив РБК-Україна, що процес забезпечення України об'єктами малої генерації триває.

"Є проекти ГПУ та ГТУ, які реалізовані і на стадії реалізації. Також створено інструменти для будівництва на місцях, є перші проекти на стадії будівництва", - зазначив Колесник.

Але більш детальну інформацію про проекти та рівень їх реалізації виданню від Міненерго отримати не вдалося.

Навіщо потрібні додаткові потужності малої генерації

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів Україна втратила 6 ГВт генерації, що пропорційно потужності Запорізької АЕС. Повністю відновити втрачені обсяги до осені не вийде, проте частково це можливо в тому числі за рахунок запуску нової генерації з невеликих електростанцій (ГТУ та ГПУ).

Але у будь-якому випадку, з травня по серпень – в Україні буде дефіцит електроенергії. Генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що уряд зосередиться на спорудженні об'єктів малої генерації.

"Якщо говорити про більш середньострокову перспективу, великі газотурбінні установки великої потужності з високим ККД - це якраз наше майбутнє. Нам потрібно кілька ГВт таких потужностей у країні", - зазначив Кубраков.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні потрібні сотні маленьких електростанцій, які РФ не могла б вразити через їхню розосередженість. Це дозволить забезпечити стабільність енергосистеми.

У чому різниця між ГПУ та ГТУ

ГПУ працює за принципом двигуна внутрішнього згоряння. Установки потужністю до 10 МВт - частіше за 3-5 МВт, досить прості в установці.

ГТУ - потужніша станція - до 120 МВт, але частіше 50-60 МВт. Їх установка складніша і займає більше часу, ніж установка ГПУ.