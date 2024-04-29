Успеют ли до зимы восстановить энергетику Украины: что говорят эксперт и Минэнерго

Содержание:

Прогноз эксперта

На сегодняшний день перспектива существенного увеличения объектов малой генерации до начала отопительного сезона для обеспечения Украины электроэнергией маловероятна, сказал РБК-Украина директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Из 2,5 ГВт, которые надо восстановить в первую очередь после обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах и с марта 2024 года, за счет мелких электростанций удастся возобновить лишь приблизительно 80 МВт. Причина, по его мнению в том, что работа по закупке газотурбинных и газопоршневых (ГТУ и ГПУ) электростанций ведется достаточно медленно.

"И я думаю, что по ситуации на сегодняшний день, даже по оптимистическому сценарию нет вероятности что будет восстановлен существенный объем газогенерирующих мощностей. Получится восстановить до 80 МВт мощностей из 2,5 ГВт необходимых", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По информации участников рынка, на сегодняшний день реализуется лишь несколько проектов по закупке до 10 объектов. Среди них - на завершающей стадии проект по закупке 4 ГПУ для Одессы и еще один проект - на 3 турбины.

"Есть шанс (увеличить поставки - ред.), если бизнес начнет через свои процедуры закупать генерирующие мощности для себя. Несколько предприятий этим занимаются", - сказал Харченко.

При этом он предположил, что еще пару турбин получится получить от Японии.

Позиция Минэнерго

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил РБК-Украина, что процесс обеспечения Украины объектами малой генерации идет.

"Есть проекты ГПУ и ГТУ, которые реализованы и на стадии реализации. Также созданы инструменты для строительства на местах, есть первые проекты в стадии строительства", - отметил Колесник.

Но более детальную информацию о проектах и степени их реализации изданию от Минэнерго получить не удалось.

Зачем нужны дополнительные мощности малой генерации

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов Украина потеряла 6 ГВт генерации, что соразмерно с мощностью Запорожской АЭС. Полностью восстановить потерянные объемы до осени не получится, однако частично это возможно в том числе, за счет запуска новой генерации с небольших электростанций (ГТУ и ГПУ).

Но в любом случае, с мая по август - в Украине будет дефицит электроэнергии. Генерации будет не хватать, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил что правительство сосредоточится на сооружении объектов малой генерации.

"Если говорить о более среднесрочной перспективе, большие газотурбинные установки большой мощности с высоким КПД – это как раз наше будущее. Нам нужно несколько ГВт таких мощностей в стране", – отметил Кубраков.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине нужны сотни маленьких электростанций, которые РФ не могла бы поразить из-за их рассредоточенности. Это позволит обеспечить устойчивость энергосистемы.

В чем разница между ГПУ и ГТУ

ГПУ работает по принципу двигатель внутреннего сгорания. Установки мощностью до 10 МВт - чаще 3-5 МВт, достаточно просты в установке.

ГТУ - более мощная станция - до 120 МВт, но чаще 50-60 МВт. Их установка более сложна и занимает больше времени чем установка ГПУ.