Росія вже 180 разів атакувала ТЕС в Україні з лютого 2022 року
У ДТЕК порахували загальну кількість атак на українські теплоелектростанції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.
"Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції", - розповів він.
За його словами, обстріл окупантів, що відбвся 27 квітня, був четвертою великою атакою після аналогічних обстрілів 22, 29 березня і 11 квітня.
"Зараз аналізуємо наслідки цієї атаки (27 квітня, - ред), пошкодження серйозні. Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень", - додав Сухарук.
Атаки РФ на ТЕС в Україні
Російські війська постійно атакують теплоелектростанції в Україні. Так, під час атаки 22 березня ударами РФ було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
29 березня під час чергового обстрілу було атаковано одразу три теплоелектростанції в Україні. Зокрема, було поранено енергетика. Тоді повідомлялося про загалом 160 ударах по теплоелектростанціях з початку вторгнення.
11 квітня під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. До цього вона була найбільшим постачальником електроенергії відразу в три регіони - у Київську, Черкаську та Житомирську області.
А в ніч на 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК.
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