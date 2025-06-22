Маленька чорна сукня - завжди в моді: приклад від Іванки Трамп

Іванка Трамп продемонструвала, що класика ніколи не виходить з моди. Для вечірнього виходу вона обрала елегантну чорну сукню, яка має бути в гардеробі у кожної.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Старша донька Дональда Трампа обрала чорну коротку сукню на тонких бретельках. Сукня має V-подібний виріз, який вигідно підкреслює зону декольте.
Особливістю сукні є низ, який оздоблений воланами, що надає їй легкості та грайливості, попри чорний колір. Втім цей колір вбрання завжди має вишуканий вигляд.
43-річна Іванка доповнила стильний вечірній лук статусними коштовностями. На одній руці ледь помітний тонкий браслет, а на іншій на безіменному пальці - велика каблучка з діамантом.
Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
До сукні вона підібрала чорні босоніжки на високих підборах. Вони мають тонкі ремінці, що робить акцент і підкреслює стрункі ноги.
Образ Іванки Трамп створює враження сучасної, стильної та впевненої жінки. Він ідеально пасує до атмосфери коктейльної вечірки або заходу в мегаполісі, поєднуючи класичну елегантність із трендами завдяки деталям.
Іванка Трамп показала ідеальну сукню на літо 2025 (фото: instagram.com/ivankatrump)
Доповніть сукню стильним поясом - тонким або широким, контрастного кольору або з цікавою пряжкою. Це допоможе підкреслити талію і змінити силует сукні.
Іванка Трамп задає тренди (фото: instagram.com/ivankatrump)
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