Маленькое черное платье - всегда в моде: пример от Иванки Трамп

Иванка Трамп продемонстрировала, что классика никогда не выходит из моды. Для вечернего выхода она выбрала элегантное черное платье, которое должно быть в гардеробе у каждой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Старшая дочь Дональда Трампа выбрала черное короткое платье на тонких бретельках. Платье имеет V-образный вырез, который выгодно подчеркивает зону декольте.
Особенностью платья является низ, который украшен оборками и воланами, что придает ему легкость и игривость, несмотря на черный цвет. Впрочем, этот цвет наряда всегда выглядит изысканно.
43-летняя Иванка дополнила стильный вечерний лук статусными драгоценностями. На одной руке едва заметен тонкий браслет, а на другой на безымянном пальце - большое кольцо с бриллиантом.
Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
К платью она подобрала черные босоножки на высоком каблуке. Они имеют тонкие ремешки, что делает акцент и подчеркивает стройные ноги.
Образ Иванки Трамп создает впечатление современной, стильной и уверенной женщины. Он идеально подходит к атмосфере коктейльной вечеринки или мероприятия в мегаполисе, сочетая классическую элегантность с трендами благодаря деталям.
Иванка Трамп показала идеальное платье на лето 2025 (фото: instagram.com/ivankatrump)
Дополните платье стильным поясом - тонким или широким, контрастного цвета или с интересной пряжкой. Это поможет подчеркнуть талию и изменить силуэт платья.
Иванка Трамп задает тренды (фото: instagram.com/ivankatrump)
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