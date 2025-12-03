Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий "лук" дружини Віктора Павліка

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова продемонструвала стильний зимовий образ, у якому поєднується класика та сучасні тренди. У центрі "луку" - маленька чорна сукня та довге об'ємне пальто "з чоловічого плеча", що створює ефектну гру контрастів.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.
Сіре пальто
Головним акцентом образу Катерини стало довге вовняне пальто глибокого сірого кольору з акцентними плечима. Це вбрання повністю відповідає тренду на гіпероб'єм і архітектурний крій, що домінує у верхньому одязі останніх сезонів.
Маленька чорна сукня
Під пальто Катерина Репяхова одягла мінімалістичну чорну сукню, яка є основою гардероба.
Взуття
Доповнюють образ високі чорні шкіряні чоботи на невеликих стійких підборах. Чоботи заввишки до коліна, одягнені поверх чорних колготок, створюють монолітну вертикаль, що візуально подовжує ноги.
Завершальними штрихами стали аксесуари, які врівноважують строгість чорно-сірої гами.
Сумка
Катерина вибрала мініатюрну сумочку бежевого або кремового відтінку, прикрашену бісером або перлами. Цей невеликий світлий елемент працює як яскрава пляма, надаючи образу святковості та легкості. Така сумочка ідеально підходить для вечірнього виходу.
Лаконічна зачіска (гладкий пучок) відкриває вуха, дозволяючи акцентувати увагу на масивних золотих сережках геометричної форми, що гармонійно підсвічують обличчя.
Образ Катерини Репяхової є чудовим прикладом того, як можна адаптувати класичну маленьку чорну сукню до сучасних зимових реалій.
Поєднання об'ємного, майже чоловічого пальта з приталеною жіночою сукнею - майстер-клас зі створення контрастного і багатошарового образу, який є ключовим трендом сезону.
Цей лук - ідеальне натхнення для офісних зустрічей, світських заходів або вечірнього виходу в ресторан.
