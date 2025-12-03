Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий "лук" дружини Віктора Павліка

Який "лук" вибрала Катерина Репяхова

Сіре пальто

Головним акцентом образу Катерини стало довге вовняне пальто глибокого сірого кольору з акцентними плечима. Це вбрання повністю відповідає тренду на гіпероб'єм і архітектурний крій, що домінує у верхньому одязі останніх сезонів.

Дружина Віктора Павліка показала модний "лук" (фото: instagram.com/repyahovakate)

Надмірний об'єм ( оversize): пальто має максідовжину, що майже повністю закриває ноги, і навмисне вільний крій, що створює ефект "з чоловічого плеча". Такий фасон надає образу драматичності та сучасної халатності.

Акцентні плечі: особливу увагу звертають на жорсткі, гіпертрофовані плечі, які підкреслюють лінію силуету і візуально роблять фігуру більш витонченою, попри загальний об'єм. Цей елемент є прямим відсиланням до моди 80-х, що переживає черговий ренесанс.

Тканина і колір: класична вовняна тканина і нейтральний сірий колір роблять пальто універсальною інвестицією в зимовий гардероб, здатною поєднуватися з іншими відтінками.

Маленька чорна сукня

Під пальто Катерина Репяхова одягла мінімалістичну чорну сукню, яка є основою гардероба.

Крій та довжина: сукня має довжину міні та ідеально поєднується з високими чобітьми. Приталений силует добре підкреслює талію, а мінімальне декольте з невеликим вирізом-краплею робить акцент на шиї та ключицях.

Акцентні рукави: як і у випадку з пальтом, тут помітна тенденція до підкреслення лінії плечей. Рукави сукні мають чітко окреслені підплічники або особливий крій, що додає образу строгості та структури.

Взуття

Доповнюють образ високі чорні шкіряні чоботи на невеликих стійких підборах. Чоботи заввишки до коліна, одягнені поверх чорних колготок, створюють монолітну вертикаль, що візуально подовжує ноги.

Завершальними штрихами стали аксесуари, які врівноважують строгість чорно-сірої гами.

Сумка

Катерина вибрала мініатюрну сумочку бежевого або кремового відтінку, прикрашену бісером або перлами. Цей невеликий світлий елемент працює як яскрава пляма, надаючи образу святковості та легкості. Така сумочка ідеально підходить для вечірнього виходу.

Лаконічна зачіска (гладкий пучок) відкриває вуха, дозволяючи акцентувати увагу на масивних золотих сережках геометричної форми, що гармонійно підсвічують обличчя.

Образ Катерини Репяхової є чудовим прикладом того, як можна адаптувати класичну маленьку чорну сукню до сучасних зимових реалій.

Поєднання об'ємного, майже чоловічого пальта з приталеною жіночою сукнею - майстер-клас зі створення контрастного і багатошарового образу, який є ключовим трендом сезону.

Цей лук - ідеальне натхнення для офісних зустрічей, світських заходів або вечірнього виходу в ресторан.

