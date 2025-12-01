ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Довге пальто та уггі: модний образ блогерки Саша Бо на зиму

Понеділок 01 грудня 2025 17:39
UA EN RU
Довге пальто та уггі: модний образ блогерки Саша Бо на зиму Саша Бо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська блогерка Саша Бо показала, як виглядати стильно і тепло взимку: довге бежеве пальто, масивний шарф у клітинку і комфортні уггі створюють ідеальний міський образ для холодної пори року.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Саша Бо

Верхній одяг і колірна палітра

Головним елементом образу стало максі пальто вільного кроя у стилі оверсайз. Довжина пальта відповідає актуальним тенденціям останніх сезонів і дає змогу створювати багатошарові "луки".

Колір пальта - класичний бежевий (кемел), який асоціюється з елегантністю і легко поєднується з іншими відтінками. Судячи з тканини пальто виготовлене зі щільної вовни або кашеміру.

Довге пальто та уггі: модний образ блогерки Саша Бо на зимуМодний "лук" Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Шарф у клітинку

Образ доповнює масивний шарф у клітинку. Поєднання бежевого, чорного, білого і червоного кольорів надає статусності та класичного вигляду.

Шарф недбало накинутий на плечі, що створює об'єм і привертає увагу до верхньої частини тіла. Під пальтом проглядається світлий светр кремового відтінку з текстурною в'язкою, що підтримує теплу палітру образу.

Джинси

Саша Бо вибрала широкі джинси з високою посадкою темно-синього кольору, які створюють контраст із бежевою гамою верхнього одягу.

Уггі

Взуття - зручні трендові уггі на платформі такого ж відтінку, як і пальто. Таке поєднання комфортного взуття з елегантним пальтом є трендовим у street-style і підкреслює баланс між практичністю та модним виглядом.

Довге пальто та уггі: модний образ блогерки Саша Бо на зимуСаша Бо показала стильний "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)

Аксесуари та деталі образу

Образ завершує капелюх у теплих бежевих тонах, підібраний під колір пальта. Капелюх надає драматичності та богемного шику, виділяючи обличчя.

Мінімалістичні прикраси - невеликі золоті сережки, які не перевантажують образ.

Стилістичні прийоми

Головна особливість образу - мікс стилів. Класичні елементи (довге пальто, шарф у клітинку, капелюх) з'єднані з кежуал-деталями (широкі джинси та уггі).

Багатошаровість (layering) не лише забезпечує тепло, а й робить образ візуально об'ємнішим і привабливішим. Кольорова вертикаль базується на нейтральній бежево-коричневій гамі, яку розбавляють темно-сині джинси та червоні акценти в шарфі.

Образ Саші Бо - приклад того, як зимовий гардероб може бути одночасно стильним, комфортним і практичним. Це ідеальний варіант для міських прогулянок у холодну погоду і натхнення для тих, хто хоче мати модний вигляд навіть у повсякденному одязі.

Довге пальто та уггі: модний образ блогерки Саша Бо на зимуСаша Бо задає тренди (фото: instagram.com/sashaabo)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить