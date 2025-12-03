Маленькое черное платье и длинное пальто: зимний "лук" жены Виктора Павлика

Какой "лук" выбрала Екатерина Репяхова

Серое пальто

Главным акцентом образа Екатерины стало длинное шерстяное пальто глубокого серого цвета с акцентными плечами. Этот наряд полностью соответствует тренду на гиперобъем и архитектурный крой, доминирующий в верхней одежде последних сезонов.

Жена Виктора Павлика показала модный "лук" (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чрезмерный объем ( оversize): пальто имеет длину макси, почти полностью закрывающую ноги, и нарочито свободный крой, создающий эффект "с мужского плеча". Такой фасон придает образу драматичности и современной халатности.

пальто имеет длину макси, почти полностью закрывающую ноги, и нарочито свободный крой, создающий эффект "с мужского плеча". Такой фасон придает образу драматичности и современной халатности. Акцентные плечи: особое внимание обращают на жесткие, гипертрофированные плечи, которые подчеркивают линию силуэта и визуально делают фигуру более изящной, несмотря на общий объем. Этот элемент является прямой отсылкой к моде 80-х, что переживает очередной ренессанс.

особое внимание обращают на жесткие, гипертрофированные плечи, которые подчеркивают линию силуэта и визуально делают фигуру более изящной, несмотря на общий объем. Этот элемент является прямой отсылкой к моде 80-х, что переживает очередной ренессанс. Ткань и цвет: классическая шерстяная ткань и нейтральный серый цвет делают пальто универсальной инвестицией в зимний гардероб, способной сочетаться с другими оттенками.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Маленькое черное платье

Под пальто Екатерина Репяхова надела минималистическое черное платье, которое является основой гардероба.

Крой и длина: платье имеет длину мини и идеально сочетается с высокими сапогами. Приталенный силуэт хорошо подчеркивает талию, а минимальное декольте с небольшим вырезом-каплей делает акцент на шее и ключицах.

платье имеет длину мини и идеально сочетается с высокими сапогами. Приталенный силуэт хорошо подчеркивает талию, а минимальное декольте с небольшим вырезом-каплей делает акцент на шее и ключицах. Акцентные рукава: как и в случае с пальто, здесь заметна тенденция к подчеркиванию линии плеч. Рукава платья имеют четко очерченные подплечники или особый крой, придающий образу строгости и структуры.

Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Обувь

Дополняют образ высокие черные кожаные сапоги на небольшом стойком каблуке. Сапоги высотой до колена, надеты поверх черных колготок, создают монолитную вертикаль, визуально удлиняющую ноги.

Завершающими штрихами стали аксессуары, которые уравновешиют строгость черно-серой гаммы.

Екатерина Репяхова показала образ с черным платьем (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сумка

Екатерина выбрала миниатюрную сумочку бежевого или кремового оттенка, украшенную бисером или жемчугом. Этот небольшой светлый элемент работает как яркое пятно, придавая образу праздничности и воздушности. Такая сумочка идеально подходит для вечернего выхода.

Лаконичная прическа (гладкий пучок) открывает уши, позволяя акцентировать внимание на массивных золотых серьгах геометрической формы, гармонично подсвечивающих лицо.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Образ Екатерины Репяховой является отличным примером того, как можно адаптировать классическое маленькое черное платье к современным зимним реалиям.

Сочетание объемного, почти мужского пальто с приталенным женским платьем - мастер-класс по созданию контрастного и многослойного образа, который является ключевым трендом сезона.

Этот лук - идеальное вдохновение для офисных встреч, светских мероприятий или вечернего выхода в ресторан.

Екатерина Репяхова с мужем (фото: instagram.com/repyahovakate)