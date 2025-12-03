Маленькое черное платье и длинное пальто: зимний "лук" жены Виктора Павлика

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова продемонстрировала стильный зимний образ, в котором сочетается классика и современные тренды. В центре "лука" - маленькое черное платье и длинное объемное пальто "с мужского плеча", что создает эффектную игру контрастов.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Серое пальто
Главным акцентом образа Екатерины стало длинное шерстяное пальто глубокого серого цвета с акцентными плечами. Этот наряд полностью соответствует тренду на гиперобъем и архитектурный крой, доминирующий в верхней одежде последних сезонов.
Маленькое черное платье
Под пальто Екатерина Репяхова надела минималистическое черное платье, которое является основой гардероба.
Обувь
Дополняют образ высокие черные кожаные сапоги на небольшом стойком каблуке. Сапоги высотой до колена, надеты поверх черных колготок, создают монолитную вертикаль, визуально удлиняющую ноги.
Завершающими штрихами стали аксессуары, которые уравновешиют строгость черно-серой гаммы.
Сумка
Екатерина выбрала миниатюрную сумочку бежевого или кремового оттенка, украшенную бисером или жемчугом. Этот небольшой светлый элемент работает как яркое пятно, придавая образу праздничности и воздушности. Такая сумочка идеально подходит для вечернего выхода.
Лаконичная прическа (гладкий пучок) открывает уши, позволяя акцентировать внимание на массивных золотых серьгах геометрической формы, гармонично подсвечивающих лицо.
Образ Екатерины Репяховой является отличным примером того, как можно адаптировать классическое маленькое черное платье к современным зимним реалиям.
Сочетание объемного, почти мужского пальто с приталенным женским платьем - мастер-класс по созданию контрастного и многослойного образа, который является ключевым трендом сезона.
Этот лук - идеальное вдохновение для офисных встреч, светских мероприятий или вечернего выхода в ресторан.
