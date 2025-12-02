ua en ru
Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образом

Вівторок 02 грудня 2025 07:15
Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образом Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Катя Осадча представила новий монохромний образ у бежевій гамі, доповнений яскравими червоними акцентами та вінтажними деталями. Ефектний тотал-лук телеведучої привернув увагу мережі та став новим прикладом стриманої елегантності та сучасного мінімалізму.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Осадча

Образ, який Катерина Осадча презентувала в новій публікації, став прикладом сучасного українського мінімалізму, де стримані лінії поєднуються з елегантністю та продуманими деталями.

Стиль телеведучої часто асоціюється з витонченістю, і цей лук лише підкреслює її вміння працювати з кольором, об'ємом і фактурами.

Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образомКатя Осадча (скриншот)

Головною основою став монохромний бежевий костюм, виконаний зі щільної костюмної тканини - ймовірно, вовни або кашеміру.

Матеріал добре тримає форму і створює чіткий силует.

Верх - укорочена куртка-бомбер у стилі оверсайз із широким відкладним коміром і блискавкою - має вигляд. Об'ємні рукави формують сучасну, трохи "повітряну" лінію плечей, що відповідає актуальним тенденціям сезону.

Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образомОсадча задає тренди (скриншот)

Штани-кльош з дуже широкою штаниною і високою посадкою візуально подовжують фігуру. Легкі складки біля пояса надають рухливості й роблять силует більш динамічним.

Під курткою біла водолазка і жилетка в кремовій гамі, яка підтримує монохромність і створює багатошаровий ефект.

Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образомНовий "лук" Осадчої (скриншот)

Особливу увагу привертають акцентні аксесуари. Яскраво-червона сумка невеликого розміру - сміливий кольоровий штрих, що контрастує з бежевою основою, але не перевантажує образ. Це класичний прийом, який допомагає оживити лук і зробити його помітним.

Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образомОбраз телеведучої (скриншот)

Сережки - окремий меседж. Масивні, золотисті, з вінтажною формою, вони створюють ефект statement-piece і підкреслюють риси обличчя.

Осадча не випадково називає їх своїм "вінтажним дофаміном": саме такі прикраси повертаються в моду і надають образам глибини та характеру. На руках ведуча залишає мінімум прикрас - тонкі каблучки, що дають змогу зберегти чистоту і структурність образу.

Бежевий total look і червоні акценти: Осадча вразила модним образомКатя Осадча задає тренди (скриншот)

Зачіска - гладко зачесане волосся, зібране у хвіст - робить акцент на сережках. Макіяж із червоною помадою гармонійно поєднується з кольором сумки й створює завершений, продуманий акцент. Шкіра, що світиться, надає ефекту натуральності.

Цей "лук" ідеально ілюструє тренди сезону: монохромність, оверсайз-силуети, нейтральні палітри та контрастні акцентні аксесуари. Осадча ще раз підтверджує репутацію модної ікони, вміло поєднуючи сучасний мінімалізм з ноткою вінтажного шику.

Читайте РБК-Україна в Google News
