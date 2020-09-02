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Мальдивы изменили правила въезда для туристов

Автор: РБК-Украина

Правительство Мальдив приняло решение ужесточить требования к въезду туристов. Такое решение было принято из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десяти курортах.

Об этом сообщает Medical Xpress.

Согласно новым правилам, на пограничном контроле необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.

В середине июля Мальдивы вновь открыли курортные острова для туристов, при этом при въезде не требовались результаты теста на коронавирус. С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах.

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Напомним, 15 июля Мальдивы открыли границы для иностранных туристов.

Кроме того, для украинцев открыты границы 42 стран, среди которых Мальдивы.

Добавим, что Украина закрыла границы на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

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