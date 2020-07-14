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Мальдивы открывают границы для туристов

Вторник 14 июля 2020 19:17
Мальдивы открывают границы для туристов
Фото: Мальдивы (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Для въезда в страну туристы не будут сдавать тест на коронавирус или проходить двухнедельный карантин

Правительство Мальдив приняло решение открыть границы для иностранных туристов с 15 июля. Для въезда в страну туристам не нужно будет проходить тестирование на COVID-19.

Об этом сообщает Министерство туризма Республики Мальдивы.

Туристам до поездки необходимо будет подтвердить бронь в отеле, на курорте или круизном корабле, который зарегистрирован на сайте ведомства.

Иностранцам также не требуется проходить двухнедельную изоляцию по прибытию. Однако туристы могут проживать лишь в одном отеле.

"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", - говорится в сообщении.

Кроме того, туристы с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПРЦ-тест на коронавирус. Также местные власти смогут проводить выборочное тестирование, которое будет бесплатным для гостей.

Напомним, Европейский союз сократит до 13 список стран "зеленой зоны".

Кроме того, в Мининфраструктуры назвали условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны.

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