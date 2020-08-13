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Для украинцев открыты границы более 40 стран: перечень

Украина, Четверг 13 августа 2020 12:31
Для украинцев открыты границы более 40 стран: перечень
Фото: туристы (freepik)
Автор: Юлия Струк

На прошлой неделе границы открыли четыре страны

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан. Границы открыты полностью или с определенными условиями.

Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Подорожі під час пандемії та ситуація в Білорусі: онлайн-брифінг Дмитра Кулеби

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо актуального стану кордонів у світі, подорожей під час пандемії COVID-19, а також зробить низку заяв з актуальних питань зовнішньої політики України, зокрема, щодо ситуації у Білорусі. В Youtube: https://youtu.be/qPGnOzJzSqs

Опубліковано 5 канал Середа, 12 серпня 2020 р.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4", - отметил министр.

В частности, в перечень вошла Армения, туда можно приехать при условии 14 дней самоизоляции. Также украинцы могут путешествовать в Буркина-Фасо, Того и Чад.

Кроме того, Кулеба напомнил о 38 странах, куда могут въезжать украинцы:

  • Турция,
  • Сербия,
  • Албания,
  • Северная Македония,
  • Черногория,
  • Беларусь,
  • Великобритания,
  • США,
  • Мексика,
  • Египет,
  • Тунис,
  • Республика Корея,
  • Ирак,
  • Иран,
  • Афганистан,
  • Южный Судан,
  • Эфиопия,
  • Сомали,
  • Кения,
  • Замбия,
  • Танзания,
  • Бурунди,
  • Сейшельские острова,
  • Багамские острова,
  • Ливан,
  • Болгария,
  • Словения,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Ирландия,
  • Мальдивы,
  • Антигуа и Барбуда,
  • Эквадор,
  • Ямайка,
  • Камбоджа,
  • Коморские острова,
  • Пакистан,
  • Пуэрто-Рико,
  • Сент-Люсия.

Кроме того, ведомство рекомендует перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте нашего МИД или на сайтах МИД других стран.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь.

Как писало РБК-Украина, в Польше обновили перечень категорий украинский, которым разрешено не проходить обсервацию: теперь ее необязательно проходить тем, кто прибывает самолетом в страну из Украины.

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