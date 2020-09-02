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Мальдіви змінили правила в'їзду для туристів

Автор: РБК-Україна

Уряд Мальдів прийняло рішення посилити вимоги до в'їзду туристів. Таке рішення було прийнято через стрибок захворюваності COVID-19 на більш ніж десяти курортах.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Згідно з новими правилами, на прикордонному контролі необхідно буде пред'являти негативний результат тесту на коронавірус.

У середині липня Мальдіви знову відкрили курортні острови для туристів, при цьому при в'їзді не потрібні результати тесту на коронавірус. З того часу 29 місцевих співробітників і 16 іноземців отримали позитивні результати на курортах.

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Нагадаємо, 15 липня Мальдіви відкрили кордони для іноземних туристів.

Крім того, для українців відкриті кордони 42 країн, серед яких Мальдіви.

Додамо, що Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.

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