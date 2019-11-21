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Малайзія закликає оприлюднити усі свідчення по справі МН17

Новини » Політика     21.11.2019 - 11:19
Малайзія закликає оприлюднити усі свідчення по справі МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Малайзія не вважає можливим робити висновки про винність без їх вивчення

Малайзія закликає оприлюднити всі свідчення катастрофи МН17 на Донбасі. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Малайзії Сайфуддін Абдулла після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляють росЗМІ.

Абдулла зазначив, що Малайзія не вважає можливим робити висновки про винність без їх вивчення.

"Малайзія розраховує, що всі докази по справі MH17 будуть оприлюднені", - сказав він.

Нагадаємо, у звіті спільної слідчої групи (JIT) по справі аварії рейсу МН17 говорилось, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації. Також повідомлялось, що помічник президента Росії Владислав Сурков спілкувався по телефону безпосередньо з бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки" в 2014 році.

Раніше в міжнародній групі журналістів-розслідувачів Bellingcat заявляли, що у справі про катастрофу рейсу MH17 можуть з'явитися нові підозрювані. У Bellingcat відзначали, що вони добре обізнані, яка саме структура привела до катастрофи МН17.

Як відомо, малайзійський рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.

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