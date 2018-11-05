В Малайзии суд приговорил к пожизненному заключению гражданку Украины

Фото: Верховный суд Малайзии (wikipedia.org/Gryffindor)

Украинку обвинили в наркоторговле

Верховный суд Малайзии приговорил к пожизненному тюремному заключению 24-летнюю гражданку Украины по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что в понедельник, 5 ноября, суд признал Клавдию Лопаткину виновной в незаконном обороте более 1,5 килограммов кокаина. Украинка была задержана в декабре 2015 года в международном аэропорту острова Манайя, когда таможенники обнаружили кокаин в нескольких коробках шоколада.

Лопаткина была оправдана в декабре 2017 года после разбирательства в суде первой интанции, но прокуроры обжаловали это решение.

Лопаткина была беременна во время ее ареста и родила дочь во время содержания под стражей в августе 2016 года.

Напомним, 23 октября в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков. В ходе обыска правоохранители обнаружили растения конопли и уже готовую к употреблению марихуану.

Несколькими днями ранее прокуратура Венесуэлы сообщила, что властями было арестовано 20 человек и изъято 147 килограмм кокаина на борту судна под флагом Панамы. На судне находилось семнадцать иностранцев и три гражданина Венесуэлы. Среди иностранцев было 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец.