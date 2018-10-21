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В Венесуэле арестовали судно с украинцем на борту за перевозку 147 кг кокаина

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 07:13
Фото: кокаин на судне Jose Progress (twitter.com/bsanchez46)
Фото: кокаин на судне Jose Progress (twitter.com/bsanchez46)

Судно Jose Progress направлялось в бельгийский порт Гент

Прокуратура Венесуэлы сообщила, что властями было арестовано 20 человек и  изъято 147 килограмм кокаина на борту судна под флагом Панамы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Cooperante.

Сообщается, что задержание случилось 7 октября, в бухте Хосе Антонио Асоатеги, когда антинаркотическая служба Боливарианской национальной гвардии проводили "рутинную подводную инспекцию".

В прокуратуре рассказали, что судно Jose Progress направлялось в Бельгию в порт Гент. При осмотре дайверами внешних сторон корабля было обнаружено несколько мешков, им было приказано их поднять. В этих мешках находилось 124 упаковки кокаина, которые имели общий вес в 147 килограммов.

На судне находилось семнадцать иностранцев и 3 три гражданина Венесуэлы. Среди иностранцев было 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец. Они все обвиняются в "незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сальвадоре правоохранители конфисковали более 550 кг кокаина. Стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 13,8 млн долларов.

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