У Малайзії громадянку України засудили до довічного ув'язнення

Фото: Верховний суд Малайзії (wikipedia.org/Gryffindor)

Українку звинуватили в наркоторгівлі

Верховний суд Малайзії засудив до довічного тюремного ув'язнення 24-річну громадянку України за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Наголошується, що в понеділок, 5 листопада, суд визнав Клавдію Лопаткіну винною в незаконному обороті більше 1,5 кг кокаїну. Українка була затримана в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту острова Манайя, коли митники виявили кокаїн у кількох коробках шоколаду.

Лопаткіна була виправдана в грудні 2017 року після розгляду в суді першої інстанції, але прокурори оскаржили це рішення.

Лопаткіна була вагітна під час її арешту і народила доньку під час утримання під вартою в серпні 2016 року.

Нагадаємо, 23 жовтня в Одеській області правоохоронці вилучили у жителя Болграда близько 40 кг наркотиків. У ході обшуку правоохоронці виявили рослини конопель і вже готову до вживання марихуану.

Декількома днями раніше прокуратура Венесуели повідомила, що владою було заарештовано 20 осіб і вилучено 147 кілограм кокаїну на борту судна під прапором Панами. На судні перебувало сімнадцять іноземців та три громадянина Венесуели. Серед іноземців було 13 філіппінців, три громадянина РФ і один українець.