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Малая приватизация принесла в госбюджет более миллиарда гривен

Новости » Экономика    13.05.2019 - 15:37
Малая приватизация принесла в госбюджет более миллиарда гривен
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кубива, наблюдался рост начальной цены на 61,24%

Малая приватизация принесла в государственный бюджет более 1 миллиарда 60 миллионов гривен. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время согласительного совета в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это более 800 успешных аукционов.

Малая приватизация принесла в госбюджет более миллиарда гривен

"Малая приватизация уже принесла государству 1 млрд 60 млн гривен, это более 800 успешных аукционов, в среднем 2,7 участника каждый, и средний рост начальной цены + 61,24%", - заявил Кубив.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 24 апреля уточнил дополнительные условия продажи объектов малой приватизации.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2018-го исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro. Он отмечал, что ФГИ подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

Так, в декабре 2018-го премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от малой приватизации Украины в этом году получила 456 миллионов гривен.

ФГИ с начала года выполнил план по приватизации чуть более чем на 1% Кабмин уточнил условия малой приватизации
Новости Украины Степан Кубивприватизация
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