Мала приватизація розпочнеться у заплановані терміни, - Саєнко

Міністр провів нараду з керівництвом ФДМ і МЕРТ

Старт приватизації малих об'єктів держвласності відбудеться в заплановані терміни. Про це в ході засідання Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає Урядовий портал.

Фото: у засіданні групи взяли участь керівництво МЕРТ і ФДМ (КМУ)

У ході засідання, в якому взяли участь керівництво Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Фонду державного майна України, на якій обговорили проблемні питання запуску «малої» приватизації, учасники домовилися про те, що в найкоротші терміни буде врегульовано всі спірні питання для того, щоб вже в липні, як і передбачалося, почати процес малої приватизації

"Мала приватизація буде розблокована і почнеться в раніше зазначені терміни", - підкреслив Олександр Саєнко за підсумками наради.

За результатами наради, МЕРТ разом з НКЦПФР пропрацюють умови продажу пакетів акцій державних компаній на електронних майданчиках, уточнять деталі та умови проведення електронних аукціонів, гарантійних внесків та ін., підготують роз'яснення питання введення інформації про умови електронних аукціонів.

"Плануємо, що цього тижня ФДМУ підпише договору з авторизованими електронними майданчиками і вже наступного тижня ми зможемо почати перші конкурси з продажу", - підкреслив Саєнко.

Зазначимо, ФДМУ визначив і опублікував понад 600 об'єктів по всій країні, які будуть продаватися в рамках програми малої приватизації в 2018 році. Мається на увазі продаж об'єктів державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси держпідприємств і пакети акцій суб'єктів господарювання, понад 50% статутного капіталу яких належать державі). Вартість активів таких об'єктів не повинна перевищувати 250 млн гривень.

Згідно з Законом України "Про приватизацію державного та комунального майна", який набрав чинності в березні, мала приватизація відбуватиметься через електронну систему "ProZorro.Продажу". Минулого тижня в системі були акредитовані перші 10 майданчиків для малої приватизації.

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна закликав до якнайшвидшого прийняття законодавчо-правових актів, необхідних для запуску малої приватизації.