Збірна Аргентини здолала Колумбію в овертаймі фіналу Копа Амеріка: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Копа Амеріка-2024, фінал

Аргентина – Колумбія – 1:0 (додатковий час)

Гол: Лаут. Мартінес, 112

"Кав'ярники" виглядали цікавіше в першому таймі. Кордоба в два дотики відправив м'яч повз стійку з лінії штрафного, а Лерма дальнім ударом змусив попрацювати кіпера. Підопічні Ліонеля Скалоні відповіли після перерви, коли Ді Марія після сольного проходу не зміг пробити Варгаса.

А в середині другої половини міг статися ключовий момент. Мессі в зіткненні з опонентом зазнав травми та поступився місцем на полі Гонсалесу. Проте, "альбіселесте" витримали такий удар, а на старті овертайму ледь не забили зусиллями якраз Гонсалеса.

На 112-й хвилині збірна Аргентини відкрила рахунок. Команді Скалоні вдалася класна триходівка за участі Де Пауля, Ло Чельсо та Лаутаро Мартінеса. Останній вискочив на оперативний простір і пробив повз воротаря з меж штрафного.

Колумбійська збірна намагалася штурмувати володіння Емільяно Мартінеса, але цифри на табло змінити не зуміла. Отже, "альбіселесте" захистили титул і завоювали 16-й трофей Копа Амеріка в історії. Тепер Аргентина в 2025 році зустрінеться зі збірною Іспанії у Фіналіссімі.