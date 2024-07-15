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Євро-2024: УЄФА роздав індивідуальні нагороди турніру

Берлін, Понеділок 15 липня 2024 10:46
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Євро-2024: УЄФА роздав індивідуальні нагороди турніру Фото: Дані Ольмо з призом найкращому бомбардиру змагань (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій визначив найкращих за підсумками чемпіонату Європи 2024 року. Нагороди дісталися переможцям турніру – представникам збірної Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Організатори назвали найкращого гравця турніру, найкращого молодого виконавця форуму та найкращого бомбардира Євро-2024. Усі три нагороди дісталися іспанцям.

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Родрі став футболістом турніру. Його юний співвітчизник, 17-річний Ямін Ламал, прогнозовано забрав приз найкращому молодому гравцю. Натомість атакувальний хавбек Дані Ольмо закінчив турнір із титулом найкращого снайпера.

Останній оформив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Стільки ж голів оформили ще п'ять виконавців. Лаври найкращого бомбардира Євро-2024 з Ольмо розділили англієць Харрі Кейн, грузин Жорж Мікаутадзе, німець Джамал Мусіала, нідерландець Коді Гакпо та словак Іван Шранц. Абсолютним снайпером турніру "став" автогол (8 м'ячів).

Фото: Родрі та Ямал заслужено забрали нагороди (x.com/EURO2024)

Тріумф Іспанії на Євро-2024

"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.

Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).

На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).

До слова, раніше Аргентина мінімально переграла Колумбію у фіналі Копа Амеріка-2024.

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