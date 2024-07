Ямал сломал систему: какие рекорды вундеркинд Испании побил на Евро-2024

Воспитанник "Барселоны" неожиданно для многих стал ведущим футболистом испанской сборной на форуме этого года. Исполнитель, которому только в канун финала стукнуло 17 лет, переписал десяток рекордов чемпионатов Европы.

В стартовом туре Ямал появился в основе "Фурии Рохи" на матч против сборной Хорватии и стал самым молодым игроком в истории турнира. Одним этим достижением юный вингер не ограничился. Под занавес первой половины он оформил результативную передачу на Карвахаля и стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионата.

Новые свершения Ямала пришлись на плей-офф Евро-2024. Точнее сказать – решающие стадии турнира. На 21-й минуте полуфинала против сборной Франции именно он сравнял счет и стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

Кроме того, он стал самым молодым игроком старта в полуфиналах еврофорумов и чемпионатов мира и, конечно, самым молодым голеадором на этих этапах. Дальше больше. Появление вингера в стартовом составе на финальный матч обеспечило покорение еще нескольких высот. Прежде всего, Ямал стал самым молодым футболистом в старте на финал чемпионатов Европы и мира.

Ассист на Уильямса на старте второй половины противостояния с Англией сделал сына экваториальной гвинейки и марокканца в составе "Фурии Рохи" самым молодым ассистентом в истории финалов европейских первенств и Мундиалей. В конце концов пиренейцы дожали "Трех львов" и стали чемпионами Европы.

По итогам турнира Ямал стал самым молодым лучшим ассистентом в истории турнира, а также одновременно повторил и наибольшее количество ассистов за один чемпионат (4). Не стоит говорить, что испанский вундеркинд стал самым молодым победителем в истории европейских форумов.

Похоже, футбольный мир получил крайне серьезного претендента на доминирование в стиле Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Прорыв Ямала на Евро-2024 стал столь показательным, что он вполне мог забрать награду лучшему игроку турнира. Однако организаторы отдали приз Родри, ограничившись для вингера титулом лучшего молодого футболиста. Возможно, чтобы не перехвалить.

На EURO 2024, Ламин Ямал стал…



Youngest player in EUROs history

Youngest assist provider in EUROs history

Youngest goalscorer на major tournament

Youngest player to win the EUROs

Youngest YPOTT in EUROs history



