Максісукня і золото: як повторити образ дружини Мессі на Новий рік

Який "лук" вибрала дружина Мессі

Сукня

Сукня має обтислий силует, який підкреслює фігуру, а цупка тканина та драпірування надають образу елегантності та благородства.

Довгі рукави та закрита спина врівноважені невеликим декольте і фактурними складками на плечах, що надає образу вишуканості та статусності.

Легкий сатиновий відблиск тканини грає у світлі різдвяних гірлянд, створюючи ніжне сяйво.

Дружина Мессі показала сукню на Новий рік (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Прикраси

Важливу роль в образі відіграють прикраси. Антонелла об'єднала масивні золоті ланцюжки, великі сережки й тонкі браслети, створюючи завершений і святковий ансамбль.

Класичне поєднання золота і білого кольору тканини має сучасний і розкішний вигляд, надаючи образу зухвалості.

Дружина Мессі показала стильний лук (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Макіяж

Б'юті-образ Антонелли підкреслює природну красу. Макіяж виконаний у теплій гамі: виразні очі з акуратними стрілками, сяюча шкіра з ефектом glass skin і блиск на губах створюють відчуття свіжості.

Манікюр у глибокому червоному кольорі додає різдвяного настрою, а волосся, розділене прямим проділом і ідеально вирівняне, робить образ охайним і дорогим.

Чому такий образ ідеально підходить для Нового року 2026

Цей "лук" - ідеальний святковий варіант: він має затишний вигляд завдяки світлому відтінку та довгим рукавам, але водночас підкреслює природну привабливість жінки та не відвертає увагу від її образу.

Дружина Мессі (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Чим доповнити лук, як у дружини Мессі

Взуття

Елегантні бежеві або золотисті човники на тонких підборах підкреслять довжину сукні та додадуть легкості.

Для більш зухвалого варіанту - нюдові або металізовані босоніжки на платформі.

Сумка

Мініатюрний клатч у золотому або відтінку айворі підкреслить аксесуари та додасть святкового шарму.

Для контрасту можна обрати сумку блакитного кольору.

Аксесуари для волосся

Лаконічна шпилька або ободок з перлами чи кристалами додадуть елегантності та гармонійно підкреслять зачіску.

Для більш святкового ефекту можна обрати тонку золоту прикрасу для волосся.

Легкий шарф або накидка

Світлий сатиновий або шовковий палантин, який можна накинути на плечі, додасть затишку і підкреслить вечірній стиль.

Невеликий акцент на колір

Можна додати один елемент у ніжному рожевому або червоному відтінку (наприклад, пояс або декоративну брошку), щоб оживити монохромний образ.