Максісукня і золото: як повторити образ дружини Мессі на Новий рік

Дружина Мессі Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Автор: Катерина Собкова

Дружина легендарного футболіста Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо показала стильний "лук" для святкування Різдва і Нового року 2026. Центральним елементом образу стала сукня довжини максі молочного кольору, яка стала цікавою альтернативою традиційному червоному або чорному вбранню.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала дружина Мессі

Сукня

Сукня має обтислий силует, який підкреслює фігуру, а цупка тканина та драпірування надають образу елегантності та благородства.

Довгі рукави та закрита спина врівноважені невеликим декольте і фактурними складками на плечах, що надає образу вишуканості та статусності.

Легкий сатиновий відблиск тканини грає у світлі різдвяних гірлянд, створюючи ніжне сяйво.

Дружина Мессі показала сукню на Новий рік (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Прикраси

Важливу роль в образі відіграють прикраси. Антонелла об'єднала масивні золоті ланцюжки, великі сережки й тонкі браслети, створюючи завершений і святковий ансамбль.

Класичне поєднання золота і білого кольору тканини має сучасний і розкішний вигляд, надаючи образу зухвалості.

Дружина Мессі показала стильний лук (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Макіяж

Б'юті-образ Антонелли підкреслює природну красу. Макіяж виконаний у теплій гамі: виразні очі з акуратними стрілками, сяюча шкіра з ефектом glass skin і блиск на губах створюють відчуття свіжості.

Манікюр у глибокому червоному кольорі додає різдвяного настрою, а волосся, розділене прямим проділом і ідеально вирівняне, робить образ охайним і дорогим.

Чому такий образ ідеально підходить для Нового року 2026

Цей "лук" - ідеальний святковий варіант: він має затишний вигляд завдяки світлому відтінку та довгим рукавам, але водночас підкреслює природну привабливість жінки та не відвертає увагу від її образу.

Дружина Мессі (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Чим доповнити лук, як у дружини Мессі

Взуття

  • Елегантні бежеві або золотисті човники на тонких підборах підкреслять довжину сукні та додадуть легкості.
  • Для більш зухвалого варіанту - нюдові або металізовані босоніжки на платформі.

Сумка

  • Мініатюрний клатч у золотому або відтінку айворі підкреслить аксесуари та додасть святкового шарму.
  • Для контрасту можна обрати сумку блакитного кольору.

Аксесуари для волосся

  • Лаконічна шпилька або ободок з перлами чи кристалами додадуть елегантності та гармонійно підкреслять зачіску.
  • Для більш святкового ефекту можна обрати тонку золоту прикрасу для волосся.

Легкий шарф або накидка

Світлий сатиновий або шовковий палантин, який можна накинути на плечі, додасть затишку і підкреслить вечірній стиль.

Невеликий акцент на колір

Можна додати один елемент у ніжному рожевому або червоному відтінку (наприклад, пояс або декоративну брошку), щоб оживити монохромний образ.

