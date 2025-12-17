RU

Макси-платье и золото: как повторить образ жены Месси на Новый год

Жена Месси Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Автор: Катерина Собкова

Супруга легендарного футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо показала стильный "лук" для празднования Рождества и Нового года 2026. Центральным элементом образа стало платье в длине макси молочного цвета, которое стало интересной альтернативой традиционным красным или черным нарядам.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала жена Месси

Платье

Платье имеет обтягивающий силуэт, который подчеркивает фигуру, а плотная ткань и драпировка придают образу элегантности и благородства.

Длинные рукава и закрытая спина уравновешены небольшим декольте и фактурными складками на плечах, что придает образу изысканности и статусности.

Легкий сатиновый отблеск ткани играет в свете рождественских гирлянд, создавая нежное сияние.

Жена Месси показала платье на Новый год (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Украшения

Важную роль в образе играют украшения. Антонелла объединила массивные золотые цепочки, большие серьги и тонкие браслеты, создавая завершенный и праздничный ансамбль.

Классическое сочетание золота и белого цвета ткани выглядит современно и роскошно, придавая образу дерзости.

Жена Месси показала стильный лук (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Макияж

Бьюти-образ Антонеллы подчеркивает естественную красоту. Макияж выполнен в теплой гамме: выразительные глаза с аккуратными стрелками, сияющая кожа с эффектом glass skin и блеск на губах создают ощущение свежести.

Маникюр в глубоком красном цвете придает рождественское настроение, а волосы, разделенные прямым пробором и идеально выровненные, делают образ чистоплотным и дорогим.

Почему такой образ идеально подходит для  Нового года 2026

Этот "лук" - идеальный праздничный вариант: он выглядит уютно благодаря светлому оттенку и длинным рукавам, но при этом подчеркивает естественную привлекательность женщины и не отвлекает внимание от ее образа.

Жена Месси (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Чем дополнить лук, как у жены Месси

Обувь

  • Элегантные бежевые или золотистые лодочки на тонком каблуке подчеркнут длину платья и добавят легкости.
  • Для более дерзкого варианта - нюдовые или металлизированные босоножки на платформе.

Сумка

  • Миниатюрный клатч в золотом или оттенке айвори подчеркнет аксессуары и придаст праздничный шарм.
  • Для контраста можно выбрать сумку голубого цвета.

Аксессуары для волос

  • Лаконичная шпилька или ободок с жемчугом или кристаллами придадут элегантности и гармонично подчеркнут прическу.
  • Для более праздничного эффекта можно выбрать тонкое золотое украшение для волос.

Легкий шарф или накидка

Светлый сатиновый или шелковый палантин, который можно накинуть на плечи, придаст уют и подчеркнет вечерний стиль.

Небольшой акцент на цвет

Можно добавить один элемент в нежном розовом или красном оттенке (например, пояс или декоративную брошь), чтобы оживить монохромный образ.

