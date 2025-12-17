Макси-платье и золото: как повторить образ жены Месси на Новый год

Супруга легендарного футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо показала стильный "лук" для празднования Рождества и Нового года 2026. Центральным элементом образа стало платье в длине макси молочного цвета, которое стало интересной альтернативой традиционным красным или черным нарядам.
Платье
Платье имеет обтягивающий силуэт, который подчеркивает фигуру, а плотная ткань и драпировка придают образу элегантности и благородства.
Длинные рукава и закрытая спина уравновешены небольшим декольте и фактурными складками на плечах, что придает образу изысканности и статусности.
Легкий сатиновый отблеск ткани играет в свете рождественских гирлянд, создавая нежное сияние.
Украшения
Важную роль в образе играют украшения. Антонелла объединила массивные золотые цепочки, большие серьги и тонкие браслеты, создавая завершенный и праздничный ансамбль.
Классическое сочетание золота и белого цвета ткани выглядит современно и роскошно, придавая образу дерзости.
Макияж
Бьюти-образ Антонеллы подчеркивает естественную красоту. Макияж выполнен в теплой гамме: выразительные глаза с аккуратными стрелками, сияющая кожа с эффектом glass skin и блеск на губах создают ощущение свежести.
Маникюр в глубоком красном цвете придает рождественское настроение, а волосы, разделенные прямым пробором и идеально выровненные, делают образ чистоплотным и дорогим.
Этот "лук" - идеальный праздничный вариант: он выглядит уютно благодаря светлому оттенку и длинным рукавам, но при этом подчеркивает естественную привлекательность женщины и не отвлекает внимание от ее образа.
Светлый сатиновый или шелковый палантин, который можно накинуть на плечи, придаст уют и подчеркнет вечерний стиль.
Небольшой акцент на цвет
Можно добавить один элемент в нежном розовом или красном оттенке (например, пояс или декоративную брошь), чтобы оживить монохромный образ.
