Максісукня і золото: як повторити образ дружини Мессі на Новий рік
Дружина легендарного футболіста Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо показала стильний "лук" для святкування Різдва і Нового року 2026. Центральним елементом образу стала сукня довжини максі молочного кольору, яка стала цікавою альтернативою традиційному червоному або чорному вбранню.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Який "лук" вибрала дружина Мессі
Сукня
Сукня має обтислий силует, який підкреслює фігуру, а цупка тканина та драпірування надають образу елегантності та благородства.
Довгі рукави та закрита спина врівноважені невеликим декольте і фактурними складками на плечах, що надає образу вишуканості та статусності.
Легкий сатиновий відблиск тканини грає у світлі різдвяних гірлянд, створюючи ніжне сяйво.
Дружина Мессі показала сукню на Новий рік (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Прикраси
Важливу роль в образі відіграють прикраси. Антонелла об'єднала масивні золоті ланцюжки, великі сережки й тонкі браслети, створюючи завершений і святковий ансамбль.
Класичне поєднання золота і білого кольору тканини має сучасний і розкішний вигляд, надаючи образу зухвалості.
Дружина Мессі показала стильний лук (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Макіяж
Б'юті-образ Антонелли підкреслює природну красу. Макіяж виконаний у теплій гамі: виразні очі з акуратними стрілками, сяюча шкіра з ефектом glass skin і блиск на губах створюють відчуття свіжості.
Манікюр у глибокому червоному кольорі додає різдвяного настрою, а волосся, розділене прямим проділом і ідеально вирівняне, робить образ охайним і дорогим.
Чому такий образ ідеально підходить для Нового року 2026
Цей "лук" - ідеальний святковий варіант: він має затишний вигляд завдяки світлому відтінку та довгим рукавам, але водночас підкреслює природну привабливість жінки та не відвертає увагу від її образу.
Дружина Мессі (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Чим доповнити лук, як у дружини Мессі
Взуття
- Елегантні бежеві або золотисті човники на тонких підборах підкреслять довжину сукні та додадуть легкості.
- Для більш зухвалого варіанту - нюдові або металізовані босоніжки на платформі.
Сумка
- Мініатюрний клатч у золотому або відтінку айворі підкреслить аксесуари та додасть святкового шарму.
- Для контрасту можна обрати сумку блакитного кольору.
Аксесуари для волосся
- Лаконічна шпилька або ободок з перлами чи кристалами додадуть елегантності та гармонійно підкреслять зачіску.
- Для більш святкового ефекту можна обрати тонку золоту прикрасу для волосся.
Легкий шарф або накидка
Світлий сатиновий або шовковий палантин, який можна накинути на плечі, додасть затишку і підкреслить вечірній стиль.
Невеликий акцент на колір
Можна додати один елемент у ніжному рожевому або червоному відтінку (наприклад, пояс або декоративну брошку), щоб оживити монохромний образ.
Вас також може зацікавити
- Головні помилки в зимових образах, які псують фігуру
- Дружина Мірошниченка показала, як носити високі чоботи та міні
- Цимбалару вразила новим total black образом, який можна повторити на Новий рік.