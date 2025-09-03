Макс Барських показав, як стильно носити найтрендовіший колір осені (фото)

Головним фаворитом сезону осінь-зима 2025 став колір бургунді. Глибокий відтінок, який поєднує в собі благородство червоного вина та теплоту осіннього листя, має чудовий вигляд в чоловічому гардеробі. І співак Макс Барських на власному прикладі показав, як носити цей трендовий колір у повсякденних образах.

Як чоловікам стильно носити колір бургунді, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Барських.

Бургунді з акцентом на верх

На одному з опублікованих у блозі фото співак постає у сорочці вільного крою трендового кольору, яку вдало поєднав з коричневими штанами та чорною майкою.

Контраст теплих відтінків створив елегантний дует, що підкреслює атмосферу осіннього сезону та водночас додає настрій.

Вільний крій сорочки робить лук розслабленим, але не позбавленим шарму.

Такий образ має стриманий, але водночас яскравий та сучасний вигляд.

Як чоловікам носити бургунді (фото: instagram.com/max_barskih)

У вигляді аксесуарів

На іншому фото Барських постав у спортивному, більш урбаністичному стилі, доповнивши свій образ кепкою кольору бургунді.

Тут він зробив ставку на аксесуар, який одразу привертає увагу, навіть у поєднанні з базовими сірими штанами та білою футболкою.

Чудовий спосіб для чоловіків додати настрою до свого повсякденного аутфіту.

Барських показав, як носити трендовий колір (фото: instagram.com/max_barskih)

Як та з чим поєднувати колір бургунді восени

В офіс можна носити сорочку або светр бургунді з класичними штанами сірого чи темно-коричневого кольору.

Для повсякденних виходів спробуйте худі чи кардиган у винному відтінку з джинсами прямого крою.

Якщо створювати тотал-луки бажання немає, можна додавати колір через аксесуари. Кепка, шарф або чоботи освіжать будь-який нейтральний образ.

Найкраще носити відтінки бургунді з бежевим, сірим, чорним, глибоким зеленим кольором або денімом.